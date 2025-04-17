Ehliyet Sınavında Kopya Düzeni: Üç Kardeş Gözaltında

Ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 3 kardeş yakalandı

SAMSUN - Samsun'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren genç ile kendisine dışarıdan destek sağlayan ağabeyleri gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilkadım ilçesindeki bir lisede düzenlenen motorlu taşıtlar sınavına girmek üzere gelen A.P.'nin sınav salonu girişinde yapılan üst aramasında, dışarıdan yardım almak amacıyla özel olarak kamufle edilmiş kopya düzeneği tespit edildi. Yapılan aramada, 1 adet mikro casus kulaklık, 1 adet mikro yaka kamerası, 1 adet mobil wifi cihazı ve 1 adet veri aktarım cihazı ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen A.P.'ye dışardan destek veren ağabeyleri E.P. ve H.P. de yakalanarak gözaltına alındı. Kardeşlerin ifadesi doğrultusunda M.K. de gözaltına alındı. 4 kişi bugün adliyeye çıkarıldı.. M.K. savcı tarafından serbest bırakılırken, 3 kardeş ise savcı tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.