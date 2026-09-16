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Eğlence mekanındaki ölümlü kavgayla ilgili 6 tutuklama

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Bartın’da bir eğlence mekanında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 18 kişiden 6’sı tutuklandı.

Bartın'da bir eğlence mekanında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 18 kişiden 6'sı tutuklandı.

Bartın'ın Terkehaliller köyünde bir eğlence mekanında 13 Eylül'de saat 03.00 sıralarında meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişinin hayatını kaybederken ve 5 kişi de yaralanmıştı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüphelinin ilk adli işlemleri tamamlandı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden A.D., S.Ç., E.Ç., Ö.Y.K., kasten öldürmeye teşebbüse iştirak suçundan, İ.C.Y kasten öldürme suçundan, Ş.D. ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklanırken, R.K. hakkında ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerden 11'i ise ifadelerin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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