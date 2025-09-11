Eğlence Mekanı Sahibi Sezai Gülmez, 4'üncü Kez Silahlı Saldırıya Uğradı

Eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez, Zeytinburnu'ndaki Özel Balıklı Rum Hastanesi Vakfı yönetim binası bahçesinde motosikletli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. 4'üncü kez silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen edilen Gülmez kolundan yaralanırken, 2 şüpheli Beyoğlu'nda yakalandı.

Olay saat 14.00'da Zeytinburnu'nda bulunan Özel Balıklı Rum Vakfı Hastanesi Yönetim Binası Bahçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastane yönetimine ziyarete gelen eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez kendisini takip eden motosikletli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kaçan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı

4'üncü kez silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen ve kolundan yaralanan Sezai Gülmez, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ambulansa Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan motosikletli 2 şüpheli, ise Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alındı. Motosikletin çalıntı olduğu tespit edilirken, şüphelilerin ise A.K ve Ş.D. olduğu tespit edildi. A.K.'nin çeşitli suçlardan 11 suç kaydı ortaya çıktı. Şahısların üst aramalarında ise 1 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

"30 Ağustos'tan bu yana bu 4'üncü saldırı oldu"

Yaşadığı anları anlatan Sezai Gülmez, "Balıklı Rum Vakfı Hastanesi'nin Zeytinburnu'ndaki hastanesine gittim, yönetim binasındaydım. Kiracısı olduğum vakıfla bir toplantım vardı. Onun çıkışımda bir motosiklet görmüştüm. Sonra polisi arayayım dedim, polis gelmeden aynı motosikletle gelen şüpheliler, makineli tüfek ve fişek çıkardı. O esnada kendimi içeriye attım. Mermi bileğimden içeri girdi. Bu 4'üncü saldırı oldu" dedi. - İSTANBUL