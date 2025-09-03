Haberler

Eğitim Uçağı Torbalı'da Mısır Tarlasına Düştü: Bir Pilot Hayatını Kaybetti
İzmir'in Torbalı ilçesinde eğitim uçuşu sırasında düşen Cessna tipi uçağın pilot adayı Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde eğitim amaçlı havalanan bir eğitim uçağı mısır tarlasına düştü, 1 pilot yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Kırbaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait Cessna tipi çift kişilik bir eğitim uçağı, Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü. Pilot adayı Berfu Hatipoğlu'nun (31) hayatını kaybettiği bildirildi. Hatipoğlu'nun yalnız uçtuğu belirtildi.

Jandarma olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR

