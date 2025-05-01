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Eğirdir Jandarma'dan Hırsızlıkla Mücadele Farkındalığı

Eğirdir Jandarma'dan Hırsızlıkla Mücadele Farkındalığı
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Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı, köylerde 'Dikkat Hırsız Var' sloganı ile hırsızlık olaylarına karşı 114 vatandaşa eğitim vererek farkındalık oluşturdu.

Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı, hırsızlık olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla köylerde afiş ve broşürlerle bilgilendirme yaptı. "Dikkat Hırsız Var" sloganıyla yürütülen çalışmada 114 vatandaşa eğitim verildi.

Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı, Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti (TDGH) uygulama faaliyetleri kapsamında, sorumluluk sahasında yer alan köylerde hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla farkındalık çalışması gerçekleştirdi. "Dikkat Hırsız Var" sloganıyla yürütülen kampanya çerçevesinde, Tepeli, Balkırı, Eyüpler ve Yukarıgökdere köylerinde toplam 11 bilgilendirme afişi asıldı. Ayrıca konuya ilişkin hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtılarak hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek önlemler anlatıldı.

Toplam 114 vatandaşa hırsızlıkla mücadele konusunda bilgi verildi

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen seminerlerle, toplam 114 vatandaşa hırsızlıkla mücadele konusunda bilgi verildi. Eğitimlerde, özellikle kırsal bölgelerde sıklıkla karşılaşılan ev ve bağ evi hırsızlıklarına karşı vatandaşların daha dikkatli olmaları, şüpheli kişileri ve olayları en kısa sürede güvenlik birimlerine bildirmeleri gerektiği vurgulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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