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Eğirdir'de Müstakil Evde Yangın Çıktı

Eğirdir'de Müstakil Evde Yangın Çıktı
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Eğirdir'in Yazla Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Eğirdir'de müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Eğirdir ilçesi Yazla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilal C.'ye ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların hızla yükseldiğini gören Bilal C., durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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