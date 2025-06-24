Eğirdir'de Kebap Salonunda Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Eğirdir'de Kebap Salonunda Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
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Eğirdir'deki bir kebap salonunun bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı ve yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Eğirdir'de bir kebap salonunun bacasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

Yangın, Eğirdir ilçesine bağlı Seydim Mahallesi'nde bulunan bir kebap salonunun bacasında meydana geldi. Cemil ve Kazım Uçar kardeşlere ait bir kebap işletmesinin bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar ve çalışanlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, baca içerisindeki alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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