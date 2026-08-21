Buca'da çöplük yangını: Esnaf isyan etti

İzmir'in Buca ilçesinde mobilyacı esnafının yoğun olarak bulunduğu sanayi bölgesinde çöplüğe dönüşen boş arazi yine alevlere teslim oldu. Bölgedeki esnaf neredeyse her gün yangın çıkan alandaki sorunun çözülmesini beklerken, yaşanan duruma isyan etti.

Yangın, sabah saatlerinde Buca ilçesi Seyhan Mahallesi'nde bulunan ve zamanla çöplüğe dönüşen boş arazide henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Yükselen alevleri ve dumanları gören çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler çöplükteki yangına hızla müdahale ederken, çıkan yoğun duman geniş bir alanda hissedildi. Neredeyse her gün yangınla yüz yüze kalan bölge esnafı ve vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

"Çöplerden dolayı sinekler oluyor"

5 senedir bölgede esnaflık yaptığını ve neredeyse her gün yangın çıktığını ifade eden çevre esnaflarından Ahmet Zerzur, "Dumanları biz çekiyoruz. Çöplerden dolayı sinekler oluyor. Müşteriler de rahatsız oluyor. Buraya çözüm bulmaları gerekiyor ama yapmıyorlar. Yollar Hindistan'a benziyor. Durum çok felaket" dedi.

"İzmir'e yakışmıyor"

Bu alanda sürekli yangın çıktığını ve itfaiye ekiplerinin yangınlarla mücadele ettiğini dile getiren Rıdvan Çayır da "Esnaf için de çevre sakinleri için de sıkıntılı bir durum. Bir türlü çözüm bulunamıyor. Çevreye de zararı var çünkü yoğun bir şekilde duman çıkıyor. Yollar çöp içinde. Çöpler her yere dağılmış. İzmir'e yakışmıyor. Metropol kent olarak biraz daha dikkatli olunsa daha iyi olur" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı