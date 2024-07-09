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Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin kurtarılması ve ölümler

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ege Denizi'ndeki Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmenin yakalandığını ve 19 düzensiz göçmenin sağlık durumlarının iyi olduğunu, maalesef 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ege Denizi'ndeki Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmenin yakalandığını belirterek, "Ada üzerinden 18 ve bölgedeki balıkçı teknesinden 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen sağlık durumları iyi olarak kurtarılmış, maalesef 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, umut tacirliği yaparak bebeklerin, çocukların, masum insanların ölümüne neden olan göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin aralıksız süreceğini ifade etti.

"7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı"

Bakan Yerlikaya, Ege Denizi'ndeki Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmenin yakalandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün İzmir Çeşme ilçesinde saat 10.47'de Çeşme Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgede bulunan balıkçı teknesi tarafından 1 düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde düzensiz göçmenlerin olabileceği ihbarının alınması üzerine bölgeye; 4 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik unsurları tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde ada üzerinden 18 ve bölgedeki balıkçı teknesinden 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen sağlık durumları iyi olarak kurtarılmış, maalesef 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır."

Bakan Yerlikaya, 1 düzensiz göçmenin bulunması için de arama ve kurtarma çalışmalarının da titizlikle sürdürüldüğünü aktardı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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