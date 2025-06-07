Ege Denizi'nde 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde 3.9 Büyüklüğünde Deprem
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Ege Denizi'nde saat 19.09'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin derinliği 55.2 kilometre olarak ölçüldü. En yakın yerleşim yeri Muğla'nın Datça ilçesi.

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 19.09'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 55.2 kilometre olarak ölçülürken, depreme en yakın yerleşim yerinin 86.28 kilometre mesafe ile Muğla'nın Datça ilçesi olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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