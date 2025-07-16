Eflani'de Dolandırıcılık Yapan Şahıs Kastamonu'da Yakalandı

Eflani'de Dolandırıcılık Yapan Şahıs Kastamonu'da Yakalandı
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Karabük'ün Eflani ilçesinde dolandırıcılık yapan İ.S., Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın üzerinde 160 bin 320 TL ve altın ele geçirildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde ağına düşürdüğü vatandaşı dolandıran şahıs, Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ün Eflani ilçesinde ağına düşürdüğü bir vatandaşı dolandıran şahıs, daha sonra kaçarak kayıplara karıştı. Şahsın Kastamonu'ya geldiğinin tespit edilmesi üzerine Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Yapılan kamera ve saha çalışmaları neticesinde şüpheli İ.S., şahıs dolandırıcılıktan elde edilen paraları yurt dışına göndermek isterken yakalandı. Şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 160 bin 320 TL para ve bir miktar altın ele geçirildi.

Şüpheli İ.S., emniyetteki işlemlerinin ardından, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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