Eflani'de Dolandırıcılık Yapan Şahıs Kastamonu'da Yakalandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde ağına düşürdüğü vatandaşı dolandıran şahıs, Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ün Eflani ilçesinde ağına düşürdüğü bir vatandaşı dolandıran şahıs, daha sonra kaçarak kayıplara karıştı. Şahsın Kastamonu'ya geldiğinin tespit edilmesi üzerine Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Yapılan kamera ve saha çalışmaları neticesinde şüpheli İ.S., şahıs dolandırıcılıktan elde edilen paraları yurt dışına göndermek isterken yakalandı. Şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 160 bin 320 TL para ve bir miktar altın ele geçirildi.

Şüpheli İ.S., emniyetteki işlemlerinin ardından, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. - KASTAMONU