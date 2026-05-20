Efeler'de 3 bin 939 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda satışa hazır 3 bin 939 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kardeşköy Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen T.A. (36) isimli şüphelinin ikametinde adli arama yapıldı. Yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş 77 kutu içerisinde toplam 3 bin 939 adet sentetik Lyrica hap ele geçirildi. Operasyonda ayrıca şüpheliye ait bir cep telefonuna da el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
