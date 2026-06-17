Fünye bile patlatılan şüpheli çantadan, bilgisayar çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldırımın kenarına bırakılan şüpheli çantası ekipleri alarma geçirdi, fünye ile patlatılan çantadan dizüstü bilgisayara ve kişisel eşyalar çıktı.

Olay, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Şair Ömer Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki kaldırımın kenarına bırakılan ve uzun süre ellenmeyen bir çanta olduğunu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Çanta, olay yerine sevk edilen bomba imha ekibi tarafından özel kıyafet giyilerek fünye yardımıyla patlatıldı. Patlatılan çantadan dizüstü bilgisayar, harici harddisk, kulaklık, kişisel evraklar ve eşyalar çıktı. Gerekli incelemelerin ardından vatandaşlar da derin bir nefes alırken, çantanın sahibinin tespit edilmesine yönelik çalışma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı