Haberler

Fünye bile patlatılan şüpheli çantadan, bilgisayar çıktı

Fünye bile patlatılan şüpheli çantadan, bilgisayar çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldırım kenarına bırakılan şüpheli çanta, bomba imha ekibi tarafından fünyeyle patlatıldı. Çantadan dizüstü bilgisayar, harici harddisk ve kişisel eşyalar çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldırımın kenarına bırakılan şüpheli çantası ekipleri alarma geçirdi, fünye ile patlatılan çantadan dizüstü bilgisayara ve kişisel eşyalar çıktı.

Olay, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Şair Ömer Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki kaldırımın kenarına bırakılan ve uzun süre ellenmeyen bir çanta olduğunu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Çanta, olay yerine sevk edilen bomba imha ekibi tarafından özel kıyafet giyilerek fünye yardımıyla patlatıldı. Patlatılan çantadan dizüstü bilgisayar, harici harddisk, kulaklık, kişisel evraklar ve eşyalar çıktı. Gerekli incelemelerin ardından vatandaşlar da derin bir nefes alırken, çantanın sahibinin tespit edilmesine yönelik çalışma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek

Saat belli oldu! Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arkadaşının kızını 'Sana eşofman aldım' diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç

Arkadaşının kızını kandırıp apart daireye götürdü, sonrası korkunç
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi

Türkiye'nin dev zincir marketi banka kurdu
Yorum sizde! Söz konusu Messi olunca kurallar bile değişiyor

Verilen karar futbolseverleri isyan ettirdi
Bir şehir ayakta! 14 yaşındaki çocuğu istismar eden 6 kişi tutuklandı

Şehri ayağa kaldıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiler
Tarlada görüldü, etle besleniyor! Tam bir dev

Tarlada görüldü, etle besleniyor! Tam bir dev
MİT, terör örgütü DEAŞ'ın medya sorumlusu Ahmet Kazancı'yı yakaladı

MİT'ten kritik operasyon! Ahmet Kazancı sınır bölgesinde yakalandı