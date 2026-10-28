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Edremit'te zeytin işçisi kılığındaki firari, 24 yıl 1 ay hapis cezasıyla yakalandı

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Edremit'te zeytin işçisi kılığındaki firari, 24 yıl 1 ay hapis cezasıyla yakalandı
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Balıkesir Edremit'te jandarmanın zeytin hasadı çalışmasında, hakkında 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi zeytin işçisi olarak çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan firari, adli makamlarca tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerinin zeytin hasat sezonunda yürüttüğü çalışmalar sırasında, hakkında 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi zeytin işçisi olarak çalışırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ve çevresinde zeytin hasadının başlamasıyla birlikte zeytin hırsızlığı ve aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önemli bir operasyona imza attı.

Hakkında aranma kaydı bulunan bazı şahısların bölgede zeytin işçiliği yaptığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri, Avcılar Mahallesi'nde yürüttükleri çalışmalar kapsamında A.D. isimli şahsın izine ulaştı. Yapılan incelemelerde A.D.'nin, 'hırsızlık' ile 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında toplam 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Şahsın zeytin topladığı ve 35 plakalı araçla Avcılar Mahallesi'nden Edremit istikametine hareket ettiği tespit edildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla araç durdurularak firari hükümlü yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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