Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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