Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR