Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 150 gramdan fazla kokain ile bir miktar esrar ele geçirildi. İki şüpheli 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 150 gramdan fazla kokain ile bir miktar esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda; 150,80 gram kokain, 0,48 gram kubar esrar ve 19 bin 400 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR