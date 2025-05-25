Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 150 gramdan fazla kokain ile bir miktar esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda; 150,80 gram kokain, 0,48 gram kubar esrar ve 19 bin 400 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR