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Ters dönen otomobildeki sürücü, sıkıştığı yerden kurtarıldı

Ters dönen otomobildeki sürücü, sıkıştığı yerden kurtarıldı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ters döndü. İçeride sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil ters döndü. Otomobil, içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, Balıkesir'in Edremit ilçesi Hamidiye Mahallesi Ülkü Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Otomobilin içerisinde sıkışan sürücü için olay yerine sağlık ve Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı.

Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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