Çamlıbel de ot yangını korkuttu

Edremit ilçesinde, turistik Çamlıbel Mahallesinde çıkan ot yangını korkuya neden oldu. Yangına orman ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında iki dekarlık alanın zarar gördüğü açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Çamlıbel Mahallesi Dilek Tepesi mevkiinde ot yangını çıktı. İhbar üzerine Çamlıbel'e giden Orman ve itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, 565/121 ile 565/123 ada parselde bulunan kuru otlar yanarken, toplamda tahmini iki dönüm otlak alanın yandığı kaydedildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı