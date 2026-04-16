Okullarda huzurun ve güvenliğin sağlanması için ekipler görev başında

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, öğrencilerin güvenliği için 35 okulda genişletilen emniyet tedbirleri uygulamaya kondu. Her okulda en az 2 güvenlik görevlisi bulundurulurken, motorize ekipler ve çevik kuvvet de devreye girdi. Emniyet yetkilileri, çocukların huzurlu bir eğitim ortamında ders görmelerini sağlamak amacıyla bu önlemlerin devam edeceğini belirtti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğrencilerin güvenliği için emniyet güçleri seferber oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından koordine edilen okul tedbirleri kapsamında, 35 okulda sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda polis ve bekçi görevlendirildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü uzun bir süreden buyana aldığı okul çevresi önlemlerini artırarak devam ettiriyor.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2026 yılı eğitim-öğretim dönemi kapsamında okullarda güvenliği en üst seviyeye çıkarmak amacıyla kapsamlı bir operasyonel planı hayata geçirdi. Uygulama ile ilçedeki tüm okul çevreleri koruma altına alındı.

Okul çevrelerinde kuş uçurtulmuyor

İlçe genelindeki 35 farklı okulda gerçekleştirilen tedbirler kapsamında, her okulda en az 2 görevli sabit kalacak şekilde stratejik bir planlama yapıldı. Denetimlerde emniyetin farklı birimlerinden ekipler de hazır bulundu. Toplamda 85 personelin sahaya indiği çalışmada; ekipler yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

Yunuslar ve Çevik Kuvvet sahada

Özellikle okul giriş-çıkış saatlerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı motorize ekipler de devreye sokuldu. Emniyetin "Yunuslar" olarak bilinen 6 motorize unsuru okul çevrelerinde devriye atarken, 14 çevik kuvvet personeli de güvenlik çemberini güçlendirdi. Çarşı ve mahalle bekçileri ise okul önlerinde sabit bekleyerek şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde denetimlerini sıkılaştırdı.

Huzurlu eğitim için kesintisiz mesai

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çocukların ve gençlerin daha huzurlu bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla bu tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Okul çevrelerindeki internet kafeler, oyun salonları ve parkların da bu denetimler kapsamında mercek altında tutulduğu öğrenildi. Veliler ve okul yönetimleri, emniyetin bu kapsamlı güvenlik uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı

İsim verip 54 okulu hedef gösterenler için gereken yapıldı

Sınıfta neler yaşandı? Saldırıda tek çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler

Saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba: Zanlı ilk önce...
İstanbul'un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi

İstanbul'un ardından MHP bir il teşkilatını daha feshetti
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı

Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Tabut başında fenalaştı
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

WhatsApp profilinde korkunç detay
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
İstanbul'un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi

İstanbul'un ardından MHP bir il teşkilatını daha feshetti
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı

Saldırgan 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı

Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına dayanamadı