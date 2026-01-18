Haberler

Van'da trafik kazası: 1 yaralı

Van'da trafik kazası: 1 yaralı
Güncelleme:
Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet devrildi. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yeni Cami Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 ABA 658 plakalı kapalı kasa kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis, Tuşba Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

