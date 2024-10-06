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Edremit'te Düzenli Göçmen Operasyonu: 11 Kişi Yakalandı

Edremit'te Düzenli Göçmen Operasyonu: 11 Kişi Yakalandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 3'ü çocuk 11 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, yakalanan göçmenleri Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 3'ü çocuk 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ahşap tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gönderilen KB-111 Sahil Güvenlik botu, Midilli Adası'na gitmekte olan ahşap tekneyi durdurdu. Tekne içerisindeki 3'ü çocuk 11 düzensiz göçmeni yakalayan Sahil Güvenlik ekipleri, işlemleri sonrası göçmenleri Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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