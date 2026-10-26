Edirne Uzunköprü'de TOKİ konut şantiyesinde yangın çıktı, işçiler müdahale etti

Edirne Uzunköprü'de TOKİ konut şantiyesinde yangın çıktı, işçiler müdahale ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesindeki TOKİ konut şantiyesinde yangın çıktı. İşçilerin ilk müdahalesinin ardından sevk edilen itfaiye ve ambulans ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir şantiyede çıkan yangına işçiler müdahale etti.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarının şantiyesinde yangın çıktı. Yangına ilk müdahale çalışan işçiler tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı