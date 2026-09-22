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Edirne Keşan'da iki uygulamada uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Edirne Keşan'da iki uygulamada uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde Yörük Mahallesi ve Büyük Cami Mahallesi'nde polisin yaptığı iki ayrı uygulamada uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı uygulamada uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Yörük Mahallesi Huzur Sokak üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan H.E.K.'nin üst aramasını yapan polis peçete içerisinde 6,07 gram kimyasala bulanmış tütün ile alüminyum folyo içerisinde 1,02 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Polis ekiplerinin Büyük Cami Mahallesi Efes Bulvarı'nda şüphe üzerine durdurarak üst araması yaptığı S.C.Ç.'den de sarı renkli paket içerisinde 1,82 gram esrar ile bir paket sigara kağıdı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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