Edirne Keşan'da 58 yaşındaki kişi evinde hareketsiz bulundu, ölü tespit edildi

Edirne Keşan'da 58 yaşındaki kişi evinde hareketsiz bulundu, ölü tespit edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Keşan ilçesinde 58 yaşındaki kişi, tek başına yaşadığı evde hareketsiz bulundu; sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği tespit edildi. İncelemelerin ardından Edirne Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Özgün Yapı Kooperatifi'ndeki bir apartman dairesinde tek başına ikamet eden Vahap Yücel'den (58) bir süredir haber alamayan apartman sakinleri, Yücel'in yakınlarına haber verdi. Yücel'in yakınlarının telefonlarına cevap vermemesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Dairenin kapısını açarak içeri giren polis, Vahap Yücel'in hareketsiz halde yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yücel'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Yücel, cumhuriyet savcısı ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Edirne Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.