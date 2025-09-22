Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 51 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, tır aracının farklı bölmelerine gizlenmiş 51 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen tır, Gümrük Muhafaza NARKOKİM ekiplerinin şüphe ve risk analizleri sonucu X-Ray taramasına sevk edildi. Riskli görülen araç, Kapalı Devre Kamera Sistemleri (CCTV) üzerinden de takibe alındı. Ancak sürücü, X-Ray sırasına yönelmek yerine aracı sahada görünmediğini düşündüğü bir noktaya park etti.

CCTV'den yapılan takipte, şüpheli aracın yanına gümrük işlemleri tamamlanmış başka bir tırın park ettiği, 2 sürücünün bir araya gelerek dorsenin kapılarını açtığı görüldü. Bunun üzerine Gümrük Muhafaza ekipleri hızlı şekilde müdahale etti.

Yapılan kontrolde dorse mührünün koparıldığı, uyuşturucunun başka araca aktarılmaya çalışıldığı anlaşıldı. Tırın sağ ve sol duvar döşemeleri, çekici üzerindeki dolap, yasal yüklerin arasına gizlenmiş alanlar ve şoföre ait evrak çantasında toplam 51 kilogram uyuşturucu madde bulundu.

Ankara Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarı'nda yapılan analizde, ele geçirilen maddenin sentetik kannabinoid türevlerinden MDMB-INACA ve ADB-INICA içerdiği belirlendi.

Uyuşturucu maddenin naklinde kullanılan tıra el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE