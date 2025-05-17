Edirne Kapıkule'de 8 Bin 273 Sülük Ele Geçirildi

Edirne Kapıkule'de 8 Bin 273 Sülük Ele Geçirildi
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda yasadışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 8 bin 273 adet sülük ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişiye toplam 755 bin 554 TL idari para cezası verildi.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyon sonucunda yasadışı yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen binlerce sülük ele geçirilirken, 6 kişiye 755 bin 554 TL idari para cezası kesildi.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen iki araçta toplam 8 bin 273 adet sülük ele geçirildi. Kaçak yollarla yurda sokulmaya çalışılan 33 ton ağırlığındaki sülüklere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sülüklerin taşınmasında kullanılan iki araca el konulurken, araçlarda bulunan 6 kişiye toplamda 755 bin 554 TL idari para cezası uygulandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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