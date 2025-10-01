Haberler

Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nda Tır Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nda Tır Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, uykusuzluk nedeniyle kontrolü kaybeden Bulgaristan plakalı tır bariyerlere çarptı. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edirne- İstanbul TEM Otoyolu'nun 62'nci kilometresinde meydana gelen kazada, Bulgaristan plakalı bir tır bariyerlere çarptı.

Edinilen bilgiye göre, PB 8545 CM plakalı tırın sürücüsü uykusuzluk ve yorgunluk nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, bariyerlere ok gibi saplandıktan sonra köprü ayağına çarparak durabildi.

Sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü 112 ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırılırken tırda maddi hasar oluştu. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metrelik bariyer koptu. İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, trafik akışının aksamaması için bölgede güvenlik önlemleri aldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
