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Edirne İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadeleye Devam Ediyor

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadeleye yönelik bilgilendirme ve KADES Uygulamasının Tanıtımı çalışmalarını sürdürüyor. Enez İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından yapılan uygulamalarda Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi amacıyla vatandaşlara broşür dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca, Aile İçi Şiddetin Önlenmesi için vatandaşlara bilinçlendirme ve KADES mobil uygulamasının amaçları ile kullanımı hakkında eğitim ve tanıtım faaliyeti yapıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadeleye yönelik vatandaşlara Bilgilendirme ve KADES Uygulamasının Tanıtımı çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde Enez İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından, ilçeye bağlı köylerde yapılan uygulamalarda Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi amacıyla vatandaşlara broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

Ekipler, Aile İçi Şiddetin Önlenmesi için vatandaşlara bilinçlendirme ve KADES mobil uygulamasının amaçları ile kullanımı hakkında eğitim ve tanıtım faaliyeti yaptı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne İl Jandarma Komutanlığı KADES Enez 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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