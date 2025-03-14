Fenerbahçe, penaltılarda UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Hakemin kararı Fenerbahçe'yi yaktı! işte 117. dakikadaki penaltı pozisyonu

Maçın bile önüne geçti! İşte 117. dakikadaki penaltı pozisyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırrı Süreyya Önder aynı karede!
İngiltere barış için Ukrayna'ya asker konuşlandıracak

Ukrayna'ya asker gönderecek ilk ülke belli oldu

Edirne Emniyet Müdürü'nden Ambulans Ekibine Tıp Bayramı Kutlaması

Edirne Emniyet Müdürü'nden Ambulans Ekibine Tıp Bayramı Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, denetim noktasında sürpriz kutlama yaparak ambulans ekibinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Sağlık personelleri, ilk kez böyle bir kutlamayla karşılaştıklarını belirterek teşekkür ettiler.

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, denetim noktasında ambulans ekibine sürpriz kutlama yaparak 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Selimiye Camii meydanında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetim noktasına gelen araçlarda arama yapan ekipler, sürücülere ve araçlarda bulunan kişilere GBT sorgulaması gerçekleştirdi.

Denetim noktasında incelemelerde bulunan Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, denetim noktasında ambulans ekibine sürpriz kutlama yaparak 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Vaka dönüşü durdurulan ambulanstaki sağlık personelinin Tıp Bayramı'nı kutlayan Karaburun, ekibe çalışmalarında başarılar diledi. Sağlık personelleri de, ilk kez böyle bir kutlamayla karşılaştıklarını belirterek, Müdür Karaburun'a teşekkür etti.

Denetime katılan polis ekiplerine başarılarının devamını dileyen Karaburun, "Edirne'nin her günü bir öncesinden daha güvenli olacak. Edirne'mizin huzuru ve güvenliği için görev başındayız. Aynı kararlılık ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Gece gündüz, 24 saat Edirne'nin her noktasında usulsüzlüklerin ve kanun kaçakçılarının ensesinde, vatandaşın yanında olacağız" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
img

Ukrayna'ya asker gönderecek ilk ülke belli oldu
img

Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
Szymanski, Rangers'a attığı gollerle tarihe geçti

Attığı gollerle tarihe geçti
Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp
Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye'den bir stadyum 2. sırada

Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu

Başkenti vuran İsrail'den Şara için kan donduran tehdit

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.