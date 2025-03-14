Edirne Emniyet Müdürü'nden Ambulans Ekibine Tıp Bayramı Kutlaması

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, denetim noktasında ambulans ekibine sürpriz kutlama yaparak 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Selimiye Camii meydanında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetim noktasına gelen araçlarda arama yapan ekipler, sürücülere ve araçlarda bulunan kişilere GBT sorgulaması gerçekleştirdi.

Denetim noktasında incelemelerde bulunan Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, denetim noktasında ambulans ekibine sürpriz kutlama yaparak 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Vaka dönüşü durdurulan ambulanstaki sağlık personelinin Tıp Bayramı'nı kutlayan Karaburun, ekibe çalışmalarında başarılar diledi. Sağlık personelleri de, ilk kez böyle bir kutlamayla karşılaştıklarını belirterek, Müdür Karaburun'a teşekkür etti.

Denetime katılan polis ekiplerine başarılarının devamını dileyen Karaburun, "Edirne'nin her günü bir öncesinden daha güvenli olacak. Edirne'mizin huzuru ve güvenliği için görev başındayız. Aynı kararlılık ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Gece gündüz, 24 saat Edirne'nin her noktasında usulsüzlüklerin ve kanun kaçakçılarının ensesinde, vatandaşın yanında olacağız" dedi. - EDİRNE