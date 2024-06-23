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Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, PKK, DEAŞ ve FETÖ üyesi 16 zanlı sınırda yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışan PKK, DEAŞ ve FETÖ üyesi 16 zanlı sınıra yakın bölgede yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen faaliyetler çerçevesinde son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 16 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.

Şüphelilerden 2'sinin PKK-KCK, 3'nün DHKP-C diğerlerinin de 11 FETÖ üyesi olduğu belirlendi. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Edirne PKK 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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