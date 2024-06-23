Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı

Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışan PKK, DEAŞ ve FETÖ üyesi 16 zanlı sınıra yakın bölgede yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen faaliyetler çerçevesinde son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 16 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.

Şüphelilerden 2'sinin PKK-KCK, 3'nün DHKP-C diğerlerinin de 11 FETÖ üyesi olduğu belirlendi. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - EDİRNE