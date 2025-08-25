Edirne'deki Trafik Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Edirne'nin dün akşam meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü İsmet Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Havsa ilçesi yolunda Oğulpaşa köyü sapağında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, E.S. idaresindeki 22 AG 258 plakalı hafif ticari araç ile İsmet Genç yönetimindeki 59 JD 828 plakalı otomobil çarpışmış, kazada 1'i ağır 5 kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan ağır durumda olan sürücü İsmet Genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE