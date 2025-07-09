Edirne'deki Orman Yangını Sınır Kapısı Yolunu Kapattı

Edirne'deki Orman Yangını Sınır Kapısı Yolunu Kapattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde başlayan orman yangını, Hamzabeyli Sınır Kapısı yoluna sıçrayarak trafiğe kapatılmasına neden oldu. Köylüler ve itfaiye ekipleri ateşi söndürmek için mücadele ediyor.

Edirne'deki orman yangının Hamzabeyli Sınır Kapısı yoluna sıçramasıyla yol trafiğe kapatıldı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy yakınlarında tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Çok sayıda tarım arazisi ve ağacın alevlere teslim olduğu yangında, korku dolu anlar yaşandı.

Alevlere traktörleriyle müdahale eden köylüler ve itfaiye ekipleri alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Hızlıca güvenli alana çıkan köylüler, alevleri söndürmek için bir an olsun mücadeleyi bırakmadı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yoluna ulaştı. Yolun her iki tarafı da alevlere teslim olunca, yol güvenlik amaçlı trafiğe kapatıldı. Yangını söndürmek için itfaiye, orman ve köylülerin mücadelesi sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor

Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözler cuma gününde! İşte PKK'nın silah bırakacağı köy

Gözler cuma gününde! İşte PKK'nın silah bırakacağı köy
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.