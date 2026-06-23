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Edirne'de ters yön kazası: Motosiklet sürücüsü yaralı

Edirne'de ters yön kazası: Motosiklet sürücüsü yaralı
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Edirne'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edirne'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Caddesi'nde Mustafa B. yönetimindeki 07 VEB 66 plakalı otomobil, iddiaya göre ters yönden geldiği sırada önce 22 DK 834 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet, ardından yol kenarında park halinde bulunan 34 DU 8756 plakalı araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan kadın motosiklet sürücüsü için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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