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Edirne'de Zehir Tacirlerine Darbe: 1 Kişi Tutuklandı

Edirne'de Zehir Tacirlerine Darbe: 1 Kişi Tutuklandı
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Edirne'de yapılan operasyonda 823 gram metamfetamin ve bir av tüfeği ele geçirildi. İki şahıstan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'de zehir tacirlerine darbe: 1 kişi tutuklandı

Metamfetamin ve silah ele geçirildi

EDİRNE - Edirne'de polis ekiplerince bir şahsın evinde yapılan aramada 8 parça halinde 823 gram metamfetamin, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi'nin koordineli çalışmaları sonucunda, M.H.Y. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Evde yapılan aramada 8 parça halinde 823 gram metamfetamin, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şahıs gözaltına alınarak yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İkamette bulunan B.B. isimli kadın şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.H.Y. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM CEYLAN - 3.Sayfa
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