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Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 zanlı yakalandı

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele ve asayişin sağlanması amacıyla Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 4 zanlıyı yakaladı. Zanlılar arasında kasten öldürme suçundan aranan bir kişi ve uyuşturucu ticareti suçundan aranan bir kişi de bulunuyor. Yakalanan zanlılar tutuklandı.

Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan çeşitli suçları bulunan 4 zanlı yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları doğrultusunda Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan A.İ. isimli şahıs ile "Kasten Öldürme" suçundan aranan 2 şahıs ve "Uyuşturucu Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suç kaydı bulunan şahıs güvenlik güçlerince yakalandı.

Yakalanan 4 Türk şahsın işlemlerinin tamamlanmasına müteakip çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Uyuşturucu Ticareti Uzunköprü Edirne 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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