Yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 5 kişi tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında yurt dışı çıkış yasağı bulunan 5 kişi, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hudut birlikleri tarafından Gemici köyü ile Eskiköy mevkiilerinde bulunan 1'inci derece askeri yasak bölgede gerçekleştirilen kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan B.Ö. (30), İ.D. (34), M.A. (31), M.Y. (25) ve H.K. (35) tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan sorgulamalarda, şahısların tamamı hakkında çeşitli suçlardan açık dosyalar bulunduğu ve yurt dışı çıkış yasaklarının olduğu belirlendi. Şüphelilerin, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, silahla tehdit, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, görevi yaptırmamak için direnme ve hükümlü kaçması gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerden M.Y.'nin Adana Suluca Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak ayrıldıktan sonra cezaevine dönmediği, H.K.'nin ise 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE