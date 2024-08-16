Edirne'de yasa dışı göçmen operasyonu: 6 kişi yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde trafik ve asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, yurda yasa dışı yollardan giren 6 düzensiz göçmeni yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik ve asayiş uygulamasında polis ekiplerini gören bir araç, geri manevra yaparak bölgeden kaçmak istedi. Araç sürücüsü, kısa bir süre geri geri giden araç içerisinde bulunan 6 düzensiz göçmeni araçtan indirerek bölgeden kaçtı. Polis ekipleri ise kaçan aracın peşine düştü. Araçtan indirilen kaçak göçmenlerin Suriye uyruklu olduğu anlaşıldı. Suriye uyruklu 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri kaçan araç sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Öte yandan Suriye uyruklu şahısların emniyette verdikleri ifadede, Uzunköprü'ye çalışmak için geldiklerini ve araç sürücüsü ile İstanbul'dan Uzunköprü'ye 10 bin TL'ye anlaştıklarını beyan ettikleri öğrenildi. - EDİRNE