Haberler

Edirne'de yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de yasa dışı bahis soruşturmasında banka hesaplarında yaklaşık 274 milyon 743 bin 961 liralık işlem hacmi tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Edirne'de yasa dışı bahis soruşturması kapsamında banka hesaplarında yaklaşık 274 milyon 743 bin 961 liralık işlem hacmi tespit edilen 9 şüpheliye yönelik başlatılan operasyonun devamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Edirne Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gönderilen MASAK analiz raporu incelendi. Yapılan analizlerde, toplam 274 milyon 743 bin 961 lira 70 kuruş işlem hacmi bulunan banka hesaplarının yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı tespit edildi.

Belirlenen 9 şüpheliye yönelik 22 Eylül 2026 tarihinde, şüphelilerin yakalanması ve dijital delillerin ele geçirilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Edirne'de 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin dijital materyallerinin incelenmesi ve alınan ifadelerin ardından 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Ayrıca 1 firari şüphelinin yakalanmasıyla birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 14'e yükseldi.

13 şüpheli tutuklandı

24 ve 25 Eylül tarihlerinde adli mercilere sevk edilen 14 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Firari 3 şüpheli hakkında ise tutuklamaya esas arama kararı çıkarıldı.

Soruşturmayla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Öldü diye umut kesilmişti: Duvarın içinde 5 gün can çekişen kedi kurtarıldı!

Duvarın içinde 5 gün can çekişen kedi kurtarıldı!
Kocaeli'de dev gece! Türkiye-Fransa maçında muhtemel 11'ler belli oldu

Arda mı, Mbappe mi? İşte dev maçın muhtemel 11'leri ve detayları
İlkay Gündoğan'ın ailesine AVM'de çirkin sözler! Oğlu ağladı

Yıldız futbolcunun ailesine AVM'de çirkin sözler! Oğlu ağlamış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İsrail ile bir savaş olur mu?' sorusuna net yanıt

Erdoğan'dan "İsrail ile bir savaş olur mu?" sorusuna net yanıt

Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de

Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de
Miras kavgası büyüyor! Kadir İnanır'ın yeğeninden olay sözler

Miras kavgası büyüyor! Kadir İnanır'ın yeğeninden olay sözler
Evlenmesine izin vermeyen babasını öldürdü! 18 yaşındaki genç tutuklandı

Böyle evlat olmaz olsun! Evlenmesine izin vermeyen babasını öldürdü
Salah sevgisi bunu da yaptırdı! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü

"Allah akıl fikir versin" dedirten bir görüntü daha

AYM önündeki eylemde acı olay! Emekli polis 'Geçinemiyorum' diyerek...

Emekli polis "Geçinemiyorum" diyerek...
Fon soruşturmasında dev operasyon! 2 jet, lüks yat ve milyonluk araçlara el konuldu

Lüksün sınırı gökyüzüne dayanmış