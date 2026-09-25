Edirne'de yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı

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Edirne'de yasa dışı bahis soruşturması kapsamında banka hesaplarında yaklaşık 274 milyon 743 bin 961 liralık işlem hacmi tespit edilen 9 şüpheliye yönelik başlatılan operasyonun devamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Edirne Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gönderilen MASAK analiz raporu incelendi. Yapılan analizlerde, toplam 274 milyon 743 bin 961 lira 70 kuruş işlem hacmi bulunan banka hesaplarının yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı tespit edildi.

Belirlenen 9 şüpheliye yönelik 22 Eylül 2026 tarihinde, şüphelilerin yakalanması ve dijital delillerin ele geçirilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Edirne'de 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin dijital materyallerinin incelenmesi ve alınan ifadelerin ardından 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Ayrıca 1 firari şüphelinin yakalanmasıyla birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 14'e yükseldi.

13 şüpheli tutuklandı

24 ve 25 Eylül tarihlerinde adli mercilere sevk edilen 14 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Firari 3 şüpheli hakkında ise tutuklamaya esas arama kararı çıkarıldı.

Soruşturmayla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı