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Edirne'de yangın faciası: 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

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Edirne'nin Korucu köyünde bir evde çıkan yangında 82 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edirne'nin merkeze bağlı Korucu köyünde 82 yaşındaki Fethiye Evren'in evinde belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Evren'in komşularının alevleri fark etmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Evin içinde alevlerin arasında mahsur kalan Fethiye Evren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evren'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Edirne'de yangın faciası: 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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