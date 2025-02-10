Edirne'de yangın faciası: 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Edirne'nin merkeze bağlı Korucu köyünde 82 yaşındaki Fethiye Evren'in evinde belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Evren'in komşularının alevleri fark etmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Evin içinde alevlerin arasında mahsur kalan Fethiye Evren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evren'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.