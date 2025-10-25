Haberler

Edirne'de Yağ Fabrikasında Hekzan Gazı Patladı, Bir İşçi Yaralandı

Güncelleme:
Edirne'de Aysan Yağ Fabrikası'nın kazan dairesinde sızan hekzan gazının kömür cüruflarına temas etmesi sonucu patlama meydana geldi. Olayda bir işçi yaralanırken, fabrikadaki işçiler hızla tahliye edildi.

Edirne'de Aysan Yağ Fabrikası'nın kazan dairesinde sızan hekzan gazının kömür cüruflarına temas etmesi sonucu meydana gelen patlamada bir işçi yaralandı.

Olay, Edirne'de bulunan Soyyiğit Group'a ait Aysan Yağ Fabrikası'nda meydana geldi. İddiaya göre, kazan dairesinde sızan hekzan gazı, kömür cüruflarına temas edince büyük bir parlamayla hekzan gazı patlaması yaşandı. Patlama sesi çevrede paniğe neden olurken, fabrikadaki işçiler hızla tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından itfaiye ekipleri bölgede soğutma ve güvenlik çalışması yaparken, yaralanan işçiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı işçi, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın ardından jandarma ekipleri Soyyiğit Group Yönetim Kurulu Başkanı Temel Soyyiğit'in ifadesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, aynı fabrikada daha önce de birkaç kez yangın çıktığı öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
