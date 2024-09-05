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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: Çeşitli Uyuşturucu Maddeler ve Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yapılan bir ihbar üzerine gerçekleştirilen aramada, A.G. isimli şahsın evinde çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde A.G. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığına dair alınan ihbarlar üzerine gerçekleştirilen arama neticesinde, çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşçıoğlu Mahallesi'nde, A.G. isimli şahsın evinde yaptığı aramada; siyah poşet içerisinde 18 gram bonzai, kırmızı poşet içerisinde 61 gram metamfetamin, sarı poşet içerisinde 6 gram metamfetamin, alüminyum folyoya sarılı 4 gram metamfetamin, 3 adet alüminyum folyoya sarılı, satışa hazır fişek halinde metamfetamin, uyuşturucu içmek için kullanılan düzenek, bir adet ruhsatsız av tüfeği ve 22 adet dolu tüfek mermisi buldu.

Gözaltına alınan A.G. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uzunköprü 3-sayfa Güncel edirne

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