Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım

İmamoğlu'ndan mikrofonu alan Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu
CHP'li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı

CHP'li vekil, kötü oyunculuğuyla sosyal medyanın diline düştü
Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

Ailesini katleden 17 yaşındaki çocukla ilgili isyan ettiren detay

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonları: 217 Kilogram Ele Geçirildi

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonları: 217 Kilogram Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Gümrük Muhafaza ekiplerinin düzenlediği dört operasyonda toplam 217 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı. Uyuşturucu maddeler, LPG tankları ve vites kutusunun altına gizlenmiş halde bulundu.

Edirne'de Gümrük Muhafaza ekiplerinin son üç günde düzenlediği dört farklı operasyonda toplam 217 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, Türkiye Gümrük Bölgesi'ne giriş yapmadan önce analiz ettikleri riskli araçları Kapıkule Gümrük Sahası'nda sıkı takibe aldı. Kameralarla izlenen araçlar, X-ray taramasından geçirilerek portatif cihazlarla kontrol edildi. Dedektör köpeklerin desteğiyle detaylı aramalar gerçekleştiren ekipler, uyuşturucu sevkiyatına izin vermedi.

LPG tankları ve vites kutusunun altına gizlemişler

Gerçekleştirilen dört operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen üç otomobilin LPG tankları ve vites kutusu altına gizlenmiş toplam 40 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yasal yükü un olan bir tırın dorsesinde beyaz torbalar içine saklanmış 177 kilogram uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonlar sonucunda toplam 217 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu. Kaçakçılıkta kullanılan bir tır ve üç otomobile el konulurken, gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Atama kurasına Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
img

Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor
img

Canlı yayında sinir krizi geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Erkan Özmen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Karadağ'da yakalandı

Karadağ'da yakalanan "Ekrem Abi"nin mal varlığında neler yok ki
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü

Cüzdanını açmaya çalışırken sokak ortasında kurşun yağdırdılar
İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.