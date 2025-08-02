Edirne'de Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Keşan'da polisin durdurduğu bir şüphelinin üst aramasında 9,05 gram kimyasala bulanmış tütün ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu şüphelinin üst aramasında 9,05 gram kimyasala bulanmış tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi Fener Sokak'ta durumundan şüphelendikleri H.Ç.'yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında, 2 adet peçete içerisinde 9,05 gram kimyasala bulanmış tütün olarak tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa