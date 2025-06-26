Edirne'de Trafik Kazasında Ailesini Kaybeden Babanın Cenaze Törenindeki Zor Anları

Edirne'de Trafik Kazasında Ailesini Kaybeden Babanın Cenaze Törenindeki Zor Anları
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Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 5 ailesini kaybeden baba Muhammet Çelik, cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı. Kazada eşi ve çocukları da dahil olmak üzere 5 kişi hayatını kaybederken, baba kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Edirne'de trafik kazasında ailesinden 5 kişiyi kaybeden ve sadece kendi yaralı kurtulan otomobil sürücüsü baba, cenaze töreninde zor anlar yaşadı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden il merkezine hastaneye gelen ve tedavi sonrası yeniden ilçeye dönüş yoluna geçen Muhammet Çelik idaresindeki 22 AC 267 plakalı otomobil, Yeniköy yakınlarında kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Muhammet Çelik kazadan hafif sıyrıklarla kurtulurken, eşi Yasemin Çelik, 1 yaşındaki oğlu Muhammet Özcan Çelik ve 10 yaşındaki kızı Yaren Çelik ile kayınbiraderi Arif Olçer ve Arif Olçer'in eşi Kübra Olçer kazada hayatını kaybetti.

Kazada ölen 5 kişi için Mescit Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Hastaneden taburcu olarak cenazeye katılan baba Muhammet Çelik, cenaze namazını 1 yaşındaki oğlu Muhammet Özcan Çelik'in tabutu başında kıldı. Zor anlar yaşayan baba, zaman zaman ayakta durmakta güçlük çekti.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası cenazeler Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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