Edirne'de Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Edirne'de Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, önündeki otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, önündeki otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi istikametine giden B.Ç. yönetimindeki 17 LA 007 plakalı otomobil, önünde seyreden S.K. yönetimindeki 22 ACL 356 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan 17 LA 007 plakalı otomobil, kaldırıma çıkarak istimlak duvarına çarptı. Takla atan otomobilin sürücüsü B.Ç. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. B.Ç. ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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