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Edirne'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Edirne'de Trafik Kazası: 6 Yaralı
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İpsala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü ve kamyonet içindeki 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; İpsala istikametinden Keşan istikametine giden A.G. yönetimindeki 22 PC 211 plakalı otomobil, Korucuköy Kavşağı yakınlarında önünde giden S.G. yönetimindeki 59 AGE 530 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Savrulan kamyonet yolun kenarına devrilirken, otomobil ise bariyerlere çarparak durdu. Kazada, kamyonet sürücüsü S.G. ile kamyonette yolcu olarak bulunan T.Ç., A.Ç., İ.Ç., D.Ç. ve B.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kamyonettekilerin, İpsala'daki bir düğünden döndükleri öğrenilirken kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, yaklaşık 1 saat sonra araçların yerlerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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