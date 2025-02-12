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Edirne'de Trafik Denetiminde Cam Filmleri Söküldü

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Edirne'de gerçekleştirilen trafik denetiminde, cam filmi bulunan sürücüler cezadan kaçmak için film ve etiketlerini sökmeye çalıştı. Suçlu sürücülere ceza kesildi.

Edirne'de trafik denetimi sırasında aracında cam filmi olan sürücüler, ceza yememek için filmleri söktü.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, şehrin çeşitli noktalarında trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetim noktasına gelen araçları durduran ekipler, araçlarında cam filmi bulunan sürücülere uyarılarda bulundu. Araçlarına cam filmi taktıran sürücülere 2 bin 168 lira para cezası uygulanırken, cam filmleri de söktürüldü. Cam filmlerini sökmek için adeta zamanla yarışan sürücüler, kurallara uymak gerektiğini söylediler. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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