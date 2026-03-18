Kapıkule'de fenalaşan tır şoförü hayatını kaybetti

Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında tır şoförü Yüksel Yeter, seyir halindeyken fenalaşarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Yeter'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında bir tır şoförü seyir halindeyken fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, Kapıkule Sınır Kapısı çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt aldıktan sonra yola çıkan tır şoförü Yüksel Yeter, seyir halindeyken aniden fenalaştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ve akaryakıt istasyonu çalışanları aracı durdurarak ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yeter'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, tır sürücüsüne olay yerinde kalp masajı yapıldığı anlar ile fenalaşmadan önceki son anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok

Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok
Herkesin hayalini kurduğu maça gidip canı sıkılınca yaptığıyla pes dedirtti

Herkesin hayalini kurduğu maça gidip yaptığıyla pes dedirtti
Basamağa çıkmak bile yetmedi! Bir muhabirin en zor anları

Canlı yayına damga vuran olay
Tek penaltı atışı için 226 kilometre yol gittiler

Sizce gol oldu mu? Tek penaltı atışı için 226 kilometre yol gittiler
Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok

Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası

Dünyada 1 numara oldu!
Aslan tur peşinde! İşte Liverpool-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

İşte tarihi maçın muhtemel 11'leri