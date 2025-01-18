Üye Girişi
Haberler
Trump'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj

Trump, Netanyahu'ya verdiği talimatı açıkladı
Başbakanlık, İsrailli bakanın ortalığı karıştıran Netanyahu iddiasını apar topar yalanladı

İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak Netanyahu iddiası!
Ateşkese saatler kala İsrail'den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı

Ateşkese saatler kala İsrail uçakları Gazze'ye broşürler attı
Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama

Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama

Edirne'de Tır Köprüden Düştü: 2 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bariyerlere çarpan bir tır, köprüden düştü. Sırbistan uyruklu sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, tırın kaldırılması yaklaşık 2 saat sürdü.

Edirne'de 20 tonluk tır köprüden düştü: 2 yaralı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bariyerlere çarpan tır köprüden düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sırbistan uyruklu sürücünün kullandığı CA 189 VJ plakalı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol üzerinde bulunan bariyerleri yıkarak köprüden düştü. Kazada tır sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi. Tır sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi, bulundukları yerden çıkartılarak ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gönderilen çekici vinç ile yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası tır köprü üzerine çıkartıldı. Yaralıların sağlık durumların iyi olduğu belirtilirken, yaklaşık 3 saat kapalı kalan Uzunköprü- Keşan yolu, yapılan çalışmanın ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Edirne'de Tır Köprüden Düştü: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ÇINAR - 3.Sayfa
img

Kolunda servet taşıyor
img

Ateşkese saatler kala İsrail uçakları Gazze'ye broşürler attı
img

İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak Netanyahu iddiası!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canan Karatay'dan Covid aşılarıyla ilgili gündem yaratacak sözler

Canan Karatay'dan covid aşıları için gündem yaratacak sözler
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı

Samsunspor başkanı, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Gazze için yüz binlerce insanın boykot ettiği Starbucks'tan karar: İşten çıkarma yapacağız

Gazze boykotu işe yaradı mı? Starbucks'tan flaş karar
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Milyonluk vurgun yapıp kendine yılın iş adamı ödülü verdiren dolandırıcı yakalandı

Milyonluk vurgun yapıp kendine yılın iş adamı ödülü verdirtmiş

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.