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Edirne'de Tartıştığı Eşini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Uzunköprü ilçesi Aşçıoğlu Mahallesi Hızır Reis Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.T. ile eşi Cansu Tarak arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öfkelenen U.T., eline aldığı bıçakla eşini karnından bıçakladı. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, gürültüyü duyarak içeri giren oğlu Y.T. annesini kanlar içerisinde görünce öfkesinden cama yumruk attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, U.T. olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Cansu Tarak'ın yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. U.T.'nin olaydan 30 dakika önce sosyal medya hesabından, "Bu hayat yolunda benim yoldaşımdın ele döndün. Her derdimi paylaştığım sırdaşımdın ele döndün. Ömrümü yesin yüreğiyle karşıma çıkan, gönlümü aşk ile yakan ateşimdin küle döndün. Ne vefasız ile ne vicdansız ile ne merhametsiz ile işim olmaz" şeklinde bir paylaşımda bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uzunköprü Edirne 3.Sayfa Güncel Haberler

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